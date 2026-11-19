Clientes do Banco do Brasil tiveram informações pessoais expostas após um acesso não autorizado identificado pela instituição em 12 de novembro. A comunicação aos correntistas foi feita nesta quarta-feira (18). Entre os dados que podem ter sido acessados estão nome completo, CPF, endereço de e-mail, número da agência e, em alguns casos, número da conta. As informações são da Gazeta do Povo.

A instituição esclareceu que não houve invasão de sistemas internos, vazamento de senhas ou exposição de códigos de segurança. Terceiros conseguiram acessar as informações utilizando indevidamente uma credencial válida. Após a detecção, o banco revogou a autorização, interrompeu o acesso irregular e acionou protocolos de segurança.

O BB reforçou o monitoramento e adotou medidas adicionais de proteção. A instituição informou que está cumprindo as exigências de notificação previstas na Lei Geral de Proteção de Dados.

Risco de golpes aumenta com dados expostos

Embora não haja registro de transações financeiras relacionadas ao episódio, o principal risco é a utilização das informações em tentativas de fraude. Criminosos podem se passar por funcionários do banco usando dados como CPF, nome e endereço eletrônico para convencer clientes a fornecer senhas ou realizar transferências.

Essa prática é conhecida como phishing, em que mensagens, e-mails, links ou páginas falsas são usados para enganar vítimas e obter informações confidenciais. O banco orientou os correntistas a redobrar a atenção diante de contatos suspeitos.

Banco orienta clientes sobre prevenção

O Banco do Brasil destacou que não solicita senhas, códigos de segurança, instalação de aplicativos ou movimentações financeiras para supostas contas seguras. A instituição recomendou que mensagens, links e páginas suspeitas que utilizem indevidamente o nome do banco sejam denunciados pelo endereço abuse@bb.com.br.

Para esclarecer dúvidas ou verificar a autenticidade de contatos, os clientes podem utilizar os canais oficiais de atendimento. As opções são o Fale Com, disponível no aplicativo, o WhatsApp pelo número 4001-0001 e a Central de Relacionamento, pelos telefones 4004-0001 e 0800 729 0001.