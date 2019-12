O Banco do Brasil fechou uma parceria com a fintech Bom Pra Crédito, que começará com oferta de empréstimo pessoal, o BB Crédito Automático no site da fintech. Na sequência, serão disponibilizadas outras linhas de empréstimo pessoal, como o BB Crédito Salário, assim como as linhas de crédito consignado para correntistas.

A parceria, segundo o BB, reforça a estratégia do banco em prover aos clientes soluções 100% digitais e amplia o potencial de negócios com maior participação nas milhares de pesquisas por crédito online feitas diariamente, em um momento em que cada vez mais pessoas usam a Internet como o primeiro canal de consulta quando precisam de empréstimos.

O Bom Pra Crédito é um marketplace digital, que recebe propostas de empréstimo online de forma gratuita e encaminha para análise das instituições financeiras plugadas na sua plataforma de comparação de condições do crédito pessoal. Fundada em 2014, a empresa já recebeu solicitações de empréstimos de mais de 6 milhões de pessoas.

“Em um cenário de forte competição entre instituições financeiras e fintechs, a tendência é firmarmos parceria com empresas que ofereçam soluções digitais que possibilitem ao banco escalar produtos e serviços aos nossos clientes”, afirma em nota o diretor de atendimentos e canais, Thompson César.

Para Ricardo Kalichsztein, CEO e fundador do Bom Pra Crédito, a parceria com o BB é um passo importante para uma empresa que pretende conectar as pessoas que precisam de dinheiro com quem pode emprestar. “Em nossa base, temos milhares de clientes do BB e que agora poderão contratar operações num fluxo 100% digital”, afirma Kalichsztein.