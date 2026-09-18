Banco Digimais registra prejuízo de R$ 581 milhões no semestre

O banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, registrou prejuízo líquido de R$ 581,41 milhões no primeiro semestre de 2026. No mesmo período de 2025, a instituição havia obtido lucro de R$ 42,1 milhões. Os dados são do Banco Central e mostram que o resultado negativo ocorre enquanto a Polícia Federal investiga possíveis fraudes no banco. As informações são da Gazeta do Povo.

O índice de Basileia do Digimais ficou em -4,62%, muito abaixo do mínimo regulatório de 10,5% exigido pelo Banco Central. Esse indicador mede a relação entre o patrimônio de uma instituição financeira e seus ativos ponderados pelo risco, mostrando a capacidade de absorver perdas. Com o índice negativo, o banco precisa apresentar um plano para recomposição do capital.

Em junho, o banco foi alvo da Operação Miragem, deflagrada pela PF para investigar irregularidades que teriam sido cometidas de modo semelhante ao Banco Master. Segundo a polícia, relatórios do Banco Central apontavam para possível manipulação de demonstrativos contábeis e registros regulatórios com o objetivo de ocultar a real situação financeira da instituição.

No encerramento do primeiro semestre, os ativos do Digimais somavam R$ 9,8 bilhões, redução de 1,6% em relação a junho de 2025. Desse total, R$ 3,2 bilhões estavam em títulos e valores mobiliários, R$ 2,7 bilhões em outros ativos realizáveis, R$ 1,9 bilhão em aplicações interfinanceiras de liquidez e R$ 1,4 bilhão em operações de crédito.

Os passivos chegaram a R$ 9,5 bilhões, crescimento de 2% na comparação anual, sendo R$ 8,7 bilhões em depósitos, em sua maioria elegíveis à garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Apesar do resultado negativo e do índice de capital abaixo do mínimo, o Digimais não teria problema de caixa, segundo o jornal Valor Econômico.

Macedo, proprietário da Record e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, teria condições de realizar aportes para reforçar o banco, mas busca alternativas para solucionar a situação. A principal delas é a venda da instituição ao BTG Pactual, em uma operação que envolve também o FGC.

Em abril, o BTG Pactual comunicou ao mercado que havia firmado um acordo de intenção de compra com o Digimais. A operação depende de um empréstimo do FGC e de um leilão no modelo conhecido como stalking horse, formato em que o BTG apresenta uma oferta inicial e outros interessados podem participar do processo com propostas superiores.

A Gazeta do Povo procurou o Banco Digimais para se pronunciar sobre os números negativos e aguarda retorno.