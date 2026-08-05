Banco Central reduz Selic para 14% ao ano em quarto corte seguido

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu nesta quarta-feira (5) a taxa básica de juros, chamada Selic, em 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 14,25% para 14% ao ano. Este é o quarto corte consecutivo na taxa. As informações são da Gazeta do Povo.

A Selic é a taxa que serve de referência para os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras no país. Quando ela cai, o crédito tende a ficar mais barato para consumidores e empresas.

Em nota, o Copom alertou que a próxima decisão sobre os juros será tomada com base em novas informações, considerando a dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços. O comitê ressaltou que continuará monitorando a política fiscal e o impacto dos riscos sobre a inflação para definir os próximos passos.

Segundo o Banco Central, a decisão reforça a postura de cautela em cenário de maior incerteza. O objetivo é assegurar que a inflação convirja para a meta estabelecida, ao mesmo tempo em que busca suavizar as flutuações da atividade econômica e fomentar o pleno emprego.

O comunicado destaca que os indicadores correntes de atividade mantêm-se consistentes com uma trajetória de desaceleração no acumulado de 2026. O mercado financeiro já esperava o corte de 0,25 ponto percentual na Selic.

Em relação ao cenário externo, o Banco Central destacou que os conflitos armados no Oriente Médio e a incerteza sobre a política monetária em algumas economias avançadas exigem cautela por parte de países emergentes. O ambiente é marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities.