Banco Central reduz Selic para 14% ao ano em quarta queda seguida

O Banco Central (BC) reduziu nesta quarta-feira (5) a Taxa Selic de 14,25% para 14% ao ano. A queda de 0,25 ponto percentual marca a quarta redução consecutiva dos juros básicos da economia brasileira. A decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em Brasília.

As informações são da Agência Brasil.

A Selic é a taxa básica que influencia todos os juros cobrados no país. Quando ela cai, o crédito fica mais barato para quem compra no cartão, financia imóveis ou parcela produtos. A expectativa é de estímulo à economia e menor pressão sobre os preços.

Segundo o BC, o novo ajuste gradual é compatível com a estratégia de convergência da inflação para a meta. A instituição informou que a decisão também busca suavizar as flutuações da atividade econômica e fomentar o pleno emprego.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,06% em julho, abaixo dos 0,41% de junho. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 4,52%. A meta de inflação para 2025 é de 3%, com tolerância entre 1,50% e 4,50%.

O BC apontou incertezas no cenário externo, como conflitos no Oriente Médio e dúvidas sobre a política monetária em economias avançadas. No cenário doméstico, a atividade econômica mostra moderação gradual, mas ainda resiliente, com mercado de trabalho aquecido.

De junho de 2025 a março deste ano, a Selic ficou em 15% ao ano, o maior nível em quase 20 anos. O Copom iniciou o corte dos juros em março, mas a guerra no Oriente Médio, que elevou preços de combustíveis e alimentos, dificulta a queda da taxa.