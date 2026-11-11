A ata do Comitê de Política Monetária divulgada nesta terça-feira (10) incluiu pela primeira vez o término da jornada 6×1 entre os fatores que pressionam a inflação no país. O documento equipara os efeitos do fim da escala sobre os custos do trabalho a choques como a alta do petróleo e os impactos do El Niño na agricultura. A Selic permanece em 13,75% ao ano, e o mercado financeiro projeta que os juros encerrem 2027 em 12,5%. As informações são da Gazeta do Povo.

A autoridade monetária identificou quatro choques de oferta que deterioram as expectativas de inflação. Além do fim da escala 6×1, constam na lista a elevação dos preços do petróleo provocada por conflitos no Oriente Médio, os efeitos climáticos do El Niño sobre a produtividade agrícola e os custos de energia, e a desvalorização cambial. O dólar comercial abriu o pregão em alta de 0,74%, cotado a R$ 5,54.

Impacto nos setores de atendimento contínuo

A XP Investimentos calculou que o fim da jornada 6×1 deve adicionar 0,40 ponto percentual ao IPCA. A consultoria incorporou de imediato metade desse impacto, equivalente a 0,20 ponto, nas projeções para 2027, considerando a transição em duas etapas prevista na Emenda à Constituição. Supermercados, bares, restaurantes, hotelaria, transporte e serviços essenciais de saúde e segurança concentram os efeitos mais severos na reorganização de turnos e folgas.

Esses segmentos operam com margens estreitas e não conseguem absorver indefinidamente o encarecimento no caixa. O aumento de custos tende a migrar para o preço final ao consumidor. A mediana das projeções de instituições financeiras para a inflação em 2027 subiu de 4,3% para 4,9% nas últimas quatro semanas, segundo o boletim Focus do Banco Central.

Ausência de pacote fiscal crível pressiona juros

Metade dos choques listados na ata tem origem em decisões domésticas. A escala 6×1 resultou de deliberação do Legislativo, enquanto o câmbio responde à percepção de risco fiscal. Desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, a falta de sinalização sobre consolidação fiscal elevou os juros de mercado. O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2028 saltou de 12,8% ao ano antes do pleito para 14,4%, segundo Amanda Coura, fundadora da consultoria Zera.

Nos vencimentos de 2029 e 2031, as taxas subiram até 2,5 pontos percentuais, superando 15% ao ano. A XP projeta que a Dívida Bruta do Governo Geral avançará de 83,6% do PIB em 2026 para 88,0% do PIB ao fim de 2027. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que estuda medidas para garantir o cumprimento da meta fiscal a partir do próximo ano, quando está previsto superávit primário de 0,5% do PIB.

Pesquisa do BTG Pactual com 54 profissionais do mercado financeiro mostra que 92,2% consideram de no máximo 30% a chance de um pacote fiscal crível, capaz de produzir superávit primário de 1,5% do PIB até 2030. A mediana das respostas ficou em 10%. O Copom concluiu por unanimidade que, em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se restrição monetária maior e por mais tempo. O comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida bateu recorde de 29% em agosto, e a inadimplência das pessoas físicas em linhas de crédito livre atingiu 8,1% no mesmo mês.