Banco Central mantém incerteza sobre novos cortes na taxa Selic

O Banco Central informou nesta terça-feira (11) que a economia brasileira enfrenta incertezas históricas que impedem prever como será a continuidade da redução da taxa básica de juros, a Selic. Na semana passada, a autoridade cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, levando-a para 14%. As informações são da Gazeta do Povo. De acordo com a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), há forte preocupação com a inflação acima do desejado, as expectativas de preços desancoradas e os sinais de desaceleração da economia.

O cenário internacional de guerras, a oscilação nos preços do petróleo, o fenômeno El Niño sobre a agricultura e os custos de energia seguem pressionando a possibilidade de novos cortes. Na prática, essa incerteza significa que financiamentos, empréstimos e outras formas de crédito ainda devem continuar caros por algum tempo. Uma redução mais rápida dos juros poderia baratear o crédito e estimular o consumo, mas o Banco Central teme que uma queda excessiva dificulte novamente o controle dos preços.

O Banco Central reconhece que os preços ao consumidor desaceleraram recentemente, mas continuam acima do teto da meta em 12 meses. As expectativas de inflação permanecem acima da meta para todos os horizontes analisados. Esse ponto é importante porque as expectativas influenciam decisões de empresas, trabalhadores e consumidores. Se o mercado acredita que a inflação continuará alta, aumentam as dificuldades para derrubar os preços sem provocar uma desaceleração maior da economia.

O Copom avaliou que não deve reagir aos efeitos primários de choques como os preços do petróleo e seus derivados, influenciados pelo conflito no Oriente Médio, e os efeitos do clima sobre a agricultura e os custos de energia. Mas é necessário monitorar com atenção eventuais efeitos de segunda ordem e reagir com firmeza caso esses efeitos se materializem.

A ata mostra que o Banco Central já enxerga sinais de uma economia menos aquecida, com desaceleração entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026, com perda de ritmo tanto na produção quanto no consumo. Essa desaceleração pode ajudar a inflação a cair, porque uma economia mais fraca reduz a pressão da procura por produtos e serviços. O Copom não fixou uma trajetória para os juros e afirmou que a magnitude do ciclo de calibração será ajustada à luz da evolução do cenário, mantendo a possibilidade de rever o ritmo das decisões.