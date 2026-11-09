Banco Central libera consulta de empresas autorizadas a operar cripto

Desde esta segunda-feira (9), está disponível no site do Banco Central a consulta pública de empresas autorizadas ou em processo de autorização para prestar serviços com criptomoedas e outros ativos virtuais. A ferramenta permite que qualquer pessoa verifique quais instituições seguem as regras do regulador para atuar no mercado. As informações são da Agência Brasil.

A lista reúne dois grupos distintos. O primeiro inclui empresas que já protocolaram pedido de autorização junto ao BC para funcionar como prestadoras de serviços de ativos virtuais, mas ainda não receberam o aval definitivo. O segundo grupo é formado por bancos e outras instituições financeiras que já têm autorização do Banco Central e comunicaram que estão aptas a oferecer serviços relacionados a criptoativos.

Ativos virtuais são representações digitais de valor que podem ser negociadas ou transferidas eletronicamente. Bitcoin e ether são exemplos conhecidos. O mercado inclui serviços como compra, venda, troca, transferência e custódia, que é a guarda ou administração desses ativos em nome de clientes.

As empresas que oferecem esses serviços no Brasil seguem regras estabelecidas pela Resolução 520/2025 do Banco Central. A consulta está disponível no site da autoridade monetária e será atualizada periodicamente conforme novos pedidos sejam protocolados ou autorizações sejam concedidas.

Com a medida, o BC busca dar mais transparência ao setor e facilitar a identificação de prestadores que operam dentro das normas vigentes.