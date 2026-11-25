A autoridade monetária brasileira despejou US$ 4 bilhões no mercado de câmbio em apenas sete dias, entre 18 e 25 de novembro, para conter a volatilidade da moeda americana em meio às dúvidas dos investidores sobre o compromisso fiscal do governo federal. As informações são da Gazeta do Povo.

A primeira operação, realizada na quarta-feira (18), movimentou US$ 1 bilhão em venda com compromisso de recompra. Na quinta seguinte, a instituição ofertou mais US$ 1 bilhão em venda direta, sem a contrapartida de swap reverso — modalidade não utilizada desde dezembro de 2024. Nesta quarta (25), novo leilão com recompra injetou US$ 2 bilhões.

Histórico de intervenções em crises fiscais

A estratégia de atuação intensa no câmbio já havia sido adotada em dezembro de 2024, quando o pacote fiscal do Executivo gerou forte desconfiança. Naquela ocasião, o Banco Central vendeu US$ 8 bilhões à vista em um único pregão e totalizou US$ 27,77 bilhões em nove dias.

A vitória de Lula no segundo turno das eleições, após virada inédita sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ), provocou reação imediata nos mercados. No dia seguinte ao pleito, o dólar disparou 8,36% e fechou a R$ 5,40, com pico de 12,35% durante o pregão — a maior alta desde março de 2003. O Ibovespa despencou 13,88%, após acionar o mecanismo de circuit breaker com queda de 17,34%.

Ajuste fiscal sancionado mantém tensão

Na terça-feira (24), o presidente sancionou projeto de lei com medidas de ajuste fiscal, que ampliam as possibilidades de contenção de despesas e limitam o uso de créditos tributários por empresas. A iniciativa busca equilibrar o orçamento, mas não dissipou a desconfiança.

O Planalto prepara uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para aprofundar o ajuste, com a possibilidade de alcançar despesas obrigatórias. O mercado aguarda sinais mais concretos de disciplina orçamentária.