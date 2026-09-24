Banco Central inicia avaliação para conectar Pix ao sistema europeu

O Banco Central (BC) e o Banco Central Europeu (BCE) começaram nesta quinta-feira (24) a avaliar a possibilidade de conectar o Pix ao TIPS, sistema de pagamentos instantâneos da Europa. As informações são da Gazeta do Povo. As instituições vão analisar aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócio para verificar se a conexão entre as duas plataformas públicas é viável. Segundo o BC, a ligação entre Pix e TIPS pode tornar as transferências de dinheiro entre Brasil e Europa mais rápidas, eficientes e baratas, considerando o volume significativo de transações econômicas e financeiras entre as duas regiões.

TIPS opera com três moedas e deve expandir na Europa

O TIPS foi lançado em 2018 e é gerenciado pelo BCE. Atualmente, funciona com euro, coroa sueca e coroa dinamarquesa, com previsão de expansão para outras moedas do Espaço Econômico Europeu, que reúne os 27 países da União Europeia, além de Islândia, Liechtenstein e Noruega. Assim como o Pix, o sistema conecta diferentes bancos e prestadores de serviços financeiros, eliminando barreiras tradicionais de transferências internacionais no continente. A principal diferença é que o TIPS liquida pagamentos em nível de atacado, enquanto o Pix funciona diretamente para o usuário final.

BC busca conectar Pix a outros sistemas internacionais

A iniciativa faz parte da agenda de evolução do BC para o Pix e dos esforços para conectar o sistema brasileiro a outras plataformas similares no mundo. O órgão também estuda a interoperabilidade com o projeto Nexus, liderado pelo Banco de Compensações Internacionais, e com bancos centrais de países vizinhos da América Latina, facilitando remessas entre países com baixo custo e sem conversão obrigatória para o dólar. Segundo o BC, a conexão de sistemas de pagamentos instantâneos pode reduzir custos, aumentar a velocidade, ampliar o acesso e melhorar a transparência das transações transfronteiriças, seguindo os objetivos do Plano de Ação do G20. O Pix, disponibilizado para toda a população em 2020, é o segundo maior sistema de pagamentos instantâneos do mundo em volume de transações, atrás apenas do UPI, da Índia. Em 2025, foram movimentados R$ 35,4 trilhões no ecossistema. Mais de 170 milhões de pessoas físicas, o equivalente a 80% da população brasileira, usam o Pix.