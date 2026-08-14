Banco Central decreta liquidação de duas empresas do Grupo Simpala

O Banco Central (BC) decretou nesta sexta-feira (14) a liquidação extrajudicial de duas empresas do Grupo Simpala com sede em Porto Alegre. As instituições atingidas foram a Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios e a Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. As informações são da Agência Brasil.

A decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira das instituições e por graves violações às normas que disciplinam suas atividades. O BC identificou possíveis riscos a credores.

A partir de hoje, os bens dos controladores e dos ex-administradores das duas empresas ficam indisponíveis por determinação do Banco Central.

As duas empresas têm baixa participação no mercado. A administradora representa 0,1% dos consorciados ativos e 0,1% dos recursos a coletar dos grupos de consórcio. A financeira detinha 0,004% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em junho de 2026.

O BC informou que continuará investigando os responsáveis pelos problemas que levaram à liquidação. A autarquia apura se houve descumprimento de leis ou normas regulatórias.

O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, segundo nota do Banco Central.

O Grupo Simpala foi procurado pela Agência Brasil, mas ainda não se pronunciou sobre a decisão.