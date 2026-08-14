Economia

Banco Central decreta liquidação de duas empresas do Grupo Simpala

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 14/08/26 14h06
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Banco Central (BC) decretou nesta sexta-feira (14) a liquidação extrajudicial de duas empresas do Grupo Simpala com sede em Porto Alegre. As instituições atingidas foram a Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios e a Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. As informações são da Agência Brasil.

A decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira das instituições e por graves violações às normas que disciplinam suas atividades. O BC identificou possíveis riscos a credores.

A partir de hoje, os bens dos controladores e dos ex-administradores das duas empresas ficam indisponíveis por determinação do Banco Central.

As duas empresas têm baixa participação no mercado. A administradora representa 0,1% dos consorciados ativos e 0,1% dos recursos a coletar dos grupos de consórcio. A financeira detinha 0,004% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em junho de 2026.

O BC informou que continuará investigando os responsáveis pelos problemas que levaram à liquidação. A autarquia apura se houve descumprimento de leis ou normas regulatórias.

O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, segundo nota do Banco Central.

O Grupo Simpala foi procurado pela Agência Brasil, mas ainda não se pronunciou sobre a decisão.

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