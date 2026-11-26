O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional aprovaram na noite desta quarta-feira (25) um pacote de medidas para frear o endividamento excessivo no país. As regras tornam mais rígida a concessão de crédito, protegem consumidores em dificuldade financeira e aumentam o controle sobre as instituições financeiras. As informações são da Agência Brasil.

A maior parte das normas passa a valer em 1º de julho de 2027. As regras sobre venda de dívidas entram em vigor em 1º de novembro do mesmo ano. O Banco Central vai explicar as medidas em coletiva nesta quinta-feira (26).

Em outubro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, havia informado que o órgão estudava ações para conter o número de superendividados, que subiu 75% em cinco anos.

Bancos terão de concluir empréstimos em canais seguros

As instituições financeiras deverão finalizar a contratação de empréstimos apenas por aplicativos oficiais, internet banking ou atendimento presencial. Ofertas poderão ser feitas por telefone e mensagens, mas a formalização só será permitida nos canais autorizados. Os bancos também precisarão confirmar a identidade do cliente e registrar sua concordância.

Quem estiver com dívidas atrasadas há 90 dias ou mais em operações sem garantia não poderá contratar novos empréstimos sem garantia. Continuarão liberados crédito consignado, operações com garantia real, modalidades especiais com juros reduzidos e renegociações.

Limite do cartão será reduzido para quem usar rotativo

Os bancos deverão diminuir gradualmente o limite dos cartões de clientes que deixarem de pagar integralmente três ou mais faturas em meses diferentes nos últimos seis meses. A medida busca evitar o acúmulo de dívidas no rotativo, uma das modalidades mais caras do mercado.

Os consumidores serão avisados antes, e os critérios de redução constarão no contrato. As restrições terminam quando o cliente pagar seis faturas consecutivas integralmente ou quitar toda a dívida do rotativo.

Quando empréstimos forem vendidos para fundos de investimento ou securitizadoras, os direitos do consumidor não poderão ser reduzidos. A instituição que concedeu o crédito continuará responsável pelo atendimento e prestação de informações sobre saldo, juros, quitação e portabilidade.

Os bancos deverão aprimorar a avaliação de risco, considerando o nível de endividamento e a capacidade de pagamento durante todo o ciclo do crédito. Outra proposta prevê a padronização do Comprometimento Financeiro Individual, indicador que mede quanto da renda mensal está comprometido com dívidas.