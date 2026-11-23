O aumento real do salário mínimo exerce pressão sobre a inflação brasileira, segundo avaliação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Durante evento promovido pelo Itaú nesta segunda-feira (23), ele reafirmou que a estabilidade de preços permanece como prioridade da autoridade monetária. A declaração acontece a menos de três semanas da reunião final do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2026, que estabelecerá a taxa Selic para o início de 2027. As informações são da Gazeta do Povo.

A taxa básica de juros representa o mecanismo central do Copom para controlar a inflação. Diante de riscos de elevação nos preços, o colegiado pode aumentar ou sustentar juros em níveis altos, tornando o crédito mais caro e reduzindo consumo e investimentos. Essa estratégia visa diminuir a demanda e conter pressões inflacionárias.

Segundo Galípolo, é viável equilibrar benefícios sociais com responsabilidade fiscal, desde que sejam revistos mecanismos que autorizam expansão de despesas quando a arrecadação cresce. “É possível preservar programas, benefícios e as pessoas que precisam disso e, simultaneamente, revisitar processos e gatilhos que temos, e que podem sugerir uma trajetória mais harmoniosa e com menos tensão entre as políticas econômicas”, afirmou.

A Selic está fixada em 13,75% ao ano desde setembro, mesmo patamar do início do governo Lula (PT). Entre março e setembro de 2026, o Copom promoveu cinco cortes seguidos de 0,25 ponto percentual, reduzindo a taxa de 15% para 13,75% ao ano. A decisão de novembro interrompeu esse ciclo de quedas. O índice atual é o menor desde março de 2025.

A última vez que a Selic ficou abaixo de dois dígitos foi em fevereiro de 2022, no governo Bolsonaro (PL). Depois disso, saltou 1,25 ponto percentual, passando de 9,25% para 10,75% ao ano. Os 15% representaram o maior nível da década, enquanto a mínima histórica de 2% vigorou durante a pandemia de Covid-19.

O Executivo busca aprovação no Congresso de proposta de ajuste fiscal apresentada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA). O pacote prevê ampliação dos mecanismos de bloqueio de gastos, redução do limite de crescimento das despesas de 2,5% para 2% acima da inflação em situações específicas e aumento dos cortes em benefícios fiscais federais.

Roberta Folgueral, diretora comercial da B&T XP, considera o texto “tímido e o desafio ainda está na mesa”. Ela reconhece avanços, mas pondera que o mercado ainda questiona quanta autonomia a equipe econômica terá para conduzir a política fiscal. O projeto foi aprovado no Senado por 45 votos a 31 e agora tramita na Câmara.