O Banco Central prepara mudanças no Pix para 2027 que incluem ferramentas contra fraudes, bloqueio de mensagens ofensivas e facilidades para recuperar dinheiro enviado por engano. As novidades foram apresentadas nesta quinta-feira (26) durante a 29ª Reunião Plenária do Fórum Pix. As informações são do Banco Central.

Entre as principais medidas está a criação de um indicador que calcula em tempo real a probabilidade de fraude em cada transação. O resultado será compartilhado com bancos e instituições de pagamento, que poderão usar a informação para autorizar ou rejeitar transferências antes que o dinheiro seja enviado.

O BC também vai regulamentar as mensagens que acompanham as transferências. Hoje, o recurso permite que usuários enviem textos junto aos pagamentos, mas também é usado para ameaças e ofensas. A solução prevê campanhas educativas, ferramenta para mascarar mensagens inapropriadas e a opção de cada usuário decidir se quer usar o mascaramento.

Pix Automático ganha melhorias

O Pix Automático, que permite programar pagamentos recorrentes sem autorizar cada transação, será aprimorado. O objetivo é aumentar a efetividade dos pagamentos e incentivar novos modelos de negócios. A mudança deve beneficiar consumidores e empresas que recebem mensalidades e assinaturas.

Outra novidade é a criação de uma ferramenta para facilitar a devolução de valores enviados por engano pelo próprio pagador. O BC ainda não detalhou como o recurso vai funcionar nem quando estará disponível.

Agenda inclui integração internacional

O Banco Central iniciou estudos para avaliar a integração do Pix ao TIPS, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central Europeu. A análise continuará em 2027 e pode facilitar pagamentos internacionais, mas ainda não há confirmação de implementação.

Em 2026, o BC implementou o aprimoramento do Mecanismo Especial de Devolução usado em casos de fraude, ampliou o Pix Automático para contas-salário e regulamentou a cobrança híbrida. As medidas previstas para 2027 ainda dependem de etapas de implementação e não estarão necessariamente disponíveis no início do ano.