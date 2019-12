O Banco BMG anunciou nova estrutura administrativa. A atual presidente do conselho de administração Ana Karina Bortoni Dias passará à presidência do banco, sendo substituída no cargo por Ricardo Annes Guimarães, que era membro do colegiado.

A mudança será levada a aprovação dos acionistas posteriormente.

Ainda no colegiado ocorreu a eleição de Eliane Aleixo Lustosa como membro independente, no lugar de Olga Colpo, agora vice-presidente do Conselho.

Outra mudança é Marco Antonio Antunes como diretor executivo vice-presidente, ele que era

diretor executivo geral.