Bancários da Caixa rejeitam proposta e mantêm greve por tempo indeterminado

Os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposta final apresentada pelo banco e decidiram manter a greve nacional iniciada na quinta-feira (10). A paralisação segue por tempo indeterminado. Na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 68% dos trabalhadores votaram contra a proposta em assembleia encerrada às 23h de sexta-feira (11).

As informações são da Agência Brasil.

O principal ponto de divergência é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários. A proposta apresentada pela instituição previa mudanças no modelo de custeio e nas regras de coparticipação.

A Caixa afirmou que a proposta era final e indicou que poderia recorrer à Justiça do Trabalho. O banco deve avaliar o ingresso de um dissídio coletivo, instrumento utilizado para que a Justiça estabeleça condições para solucionar o impasse. Apesar da rejeição, a instituição afirmou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas.

A paralisação começou depois que os trabalhadores rejeitaram uma proposta anterior para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), mais de 90% das bases sindicais haviam rejeitado o texto anterior. Em São Paulo, Paraná e outras regiões, agências amanheceram fechadas no início da greve.

Entre os principais pontos oferecidos pela Caixa estavam prêmio de R$ 3 mil por empregado, aumento de 6,5% para 8% do limite de participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa, antecipação da parcela da Caixa referente à 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030, e R$ 236 milhões em ações de prevenção à saúde a partir de janeiro de 2027.

As mudanças no plano de saúde concentraram a maior parte das divergências. Entre as regras propostas estavam contribuição dos empregados de 2,3% a 4,1% sobre o salário-base, cobrança de R$ 480 a R$ 660 por dependente, aumento do teto anual de coparticipação de R$ 3,6 mil para R$ 4,8 mil por grupo familiar, e cobrança de 13 mensalidades.

A Caixa orienta os clientes a priorizar os canais digitais e remotos durante a paralisação, como aplicativo Caixa, internet Banking, WhatsApp Caixa, caixas eletrônicos e lotéricas. O atendimento telefônico permanece disponível pelo Alô Caixa, nos números 4004-0104 para capitais e 0800-104-0104 para as demais localidades.

No Banco do Brasil, a situação é diferente. Na maior parte dos sindicatos, a categoria aprovou uma proposta apresentada pela instituição e trabalhou normalmente na sexta-feira (11). A paralisação, no entanto, permanece em 18 bases sindicais.