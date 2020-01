A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 816 milhões na terceira semana de janeiro. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 2,524 bilhões e importações de US$ 3,340 bilhões.

Em janeiro, o superávit acumulado é de US$ 934 milhões.

No mês, houve queda de 10,36% na média diária das exportações na comparação com janeiro do último ano, passando de US$ 822 milhões para US$ 737,3 milhões.

No período, houve queda nas vendas em produtos manufaturados (-21%) e produtos semimanufaturados (-14,3%) e leve alta nos envios para o exterior em produtos básicos (0,4%).

Já as importações registraram queda de 11,5% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 744, milhões para US$ 659,4 milhões.

Houve queda principalmente nas compras de aeronaves e peças (-34,6%), adubos e fertilizantes (-31,4%), combustíveis e lubrificantes (-17,9%), cereais e produtos da indústria da moagem (-16,3%), veículos automóveis e partes (-7,6%).