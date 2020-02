A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 520 milhões na terceira semana de fevereiro (de 17 a 23). De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 27, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,966 bilhões e importações de US$ 3,446 bilhões.

Em fevereiro, o saldo é positivo em US$ 1,105 bilhão até o dia 23, 64,5% menor do que o registrado em todo o mês de fevereiro do ano passado.

O resultado não foi suficiente para reverter o déficit registrado em janeiro (- US$1,735 bilhão) e, no ano, o déficit é de US$ 630 milhões.

No mês passado, houve alta de 4,8% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento nas vendas de produtos básicos (10,2%) e queda na de semimanufaturados (-1,2%) e de manufaturados (-0,7%).

Já as importações registraram alta de 18,9% na mesma comparação, com crescimento nos gastos, principalmente com equipamentos mecânicos (131,0%), combustíveis e lubrificantes (19,0%), farmacêuticos (17,2%), químicos orgânicos e inorgânicos (11,6%), plásticos e obras (10,8%).