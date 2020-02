A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,160 bilhão na primeira semana de fevereiro (dias 1 a 9). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 10, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,656 bilhões e importações de US$ 3,495 bilhões.

publicidade

Ainda assim, o déficit acumulado no ano é de US$ 575 milhões, com embarques de US$ 19,096 bilhões e importações de US$ 19,670 bilhões.