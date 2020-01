A B3 atingiu volume financeiro diário no mercado de ações de R$ 22,920 bilhões em dezembro de 2019, 57,1% maior que no mesmo mês de 2018. Em relação a novembro, a alta foi de 17,3%.

O número de investidores ativos cresceu 102,4% em um ano, para 1,690 milhão, e em relação ao mês anterior aumentou em 4,6%.

O valor de mercado das empresas listadas teve alta na relação anual de 35,1% para R$ 4,773 trilhões, e ante novembro avançou 9,4%.

No mercado de derivativos, o volume médio diário de contratos subiu 74% em um ano, para 4,085 milhões, mas teve queda 18,9% na comparação mensal. A receita média por contato caiu 17,2% na comparação anual, mas subiu 14,1% ante novembro.

No mercado de balcão, as novas emissões de renda fixa subiram 21,2% em dezembro sobre o mesmo mês de 2018, com R$ 992,6 bilhões e avançaram 25% em relação a novembro. Por sua vez, os derivativos tiveram aumento de 7,5% em emissões na comparação anual, e ganho de 46% na mensal.

No segmento “Tecnologia, dados e serviços” o número de participantes cresceu 7,5% em um ano, e o número de TEDs, 44,3%.