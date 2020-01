O presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, disse nesta quinta-feira, 16, que a companhia pretende chegar a 200 destinos nacionais nos próximos três a quatro anos. Ele apresentou os planos de expansão da empresa ao secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, que já foi diretor-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Mostramos o nosso crescimento no Brasil e falamos sobre como trabalhar junto com o governo para ajudar o País a crescer e contratar mais pessoas”, disse o executivo após a reunião.

Rodgerson destacou o início das operações da companhia na ligação direta entre o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e Nova York (EUA), além da compra da TwoFlex, que irá adicionar 36 novos destinos nacionais na malha da empresa. “Faremos a única rota para Nova York fora de Guarulhos (SP). A Azul está crescendo onde as outras empresas não estão atuando. Com a compra da TwoFlex, estamos operando de Mossoró (RN) a Nova York. Já estamos em 150 destinos e queremos chegar a 200 nos próximos três a quatro anos”, completou.

O presidente da Azul disse que conversou com Guaranys sobre formas de operacionalizar de maneira mais rápida os processos de compra de aeronaves da Embraer. A exemplo do que ocorre com plataformas de petróleo, esses processos exigem movimentos de exportação e posterior importação da mesma aeronave. “O importante é conseguirmos voar logo”, concluiu.