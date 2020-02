Curitiba ganhará quatro novos voos diários e regulares oferecidos pela Azul a partir de 11 de junho. A capital paranaense contará com uma nova frequência nos mercados Curitiba-Guarulhos e Curitiba-Porto Alegre.

A empresa oferecerá também uma nova rota para Brasília (frequência diária saindo de Curitiba às 6h20 e 18 horas).

Todas as novas operações serão realizadas pelo Embraer 195-E2, com capacidade para 136 passageiros. As passagens já estão sendo comercializadas, a partir desta quarta-feira, 12, em todos os canais oficiais.

Quando os novos voos estiverem em operação, a Azul terá, a partir da capital paranaense, uma média de 44 voos diários para 16 destinos.

Cascavel, Porto Alegre, Lages, Maringá, Londrina e Campo Grande serão as principais conexões a partir de Curitiba.

Em Brasília, os clientes que estiverem a bordo dos voos do novo mercado da companhia terão conectividade imediata para Recife e Cuiabá.