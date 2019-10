A Avianca Holdings anunciou nesta quarta-feira, 25, um acordo de codeshare com a companhia aérea brasileira Azul. Com o acordo, as empresas poderão comercializar seus voos em conjunto, com a emissão de um único bilhete e o envio de bagagem para o destino final.

A venda de passagens e início de operações, no entanto, estão sujeitas à aprovação do governo da Colômbia e do Peru. “A empresa finalizou esse contrato com o objetivo de oferecer maiores opções de conectividade aos passageiros e, assim, expandir sua oferta de viagens no maior mercado aéreo da América do Sul”, afirma a empresa.

Os clientes da Azul poderão comprar passagens aéreas para 76 destinos em 27 países da rede de rotas da Avianca nas Américas do Norte, Central, do Sul e Europa. Da mesma forma, os clientes da Avianca poderão fazer viagens de qualquer origem da rede de rotas da Avianca para São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre para conectar-se com rotas internas para 27 destinos operados pela Azul no Brasil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.