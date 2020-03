Com destaque para a maior aversão ao risco no exterior, os investidores estrangeiros retiraram R$ 2,706 bilhões da B3 no pregão da última quinta-feira, 27. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 2,59%, aos 102.983,54 pontos, com giro financeiro totalizando R$ 39,5 bilhões.

Diante da rápida expansão do surto de coronavírus fora da China, em apenas dois dias o estrangeiros retiraram R$ 6,7 bilhões da bolsa brasileira.

Em fevereiro, o saldo acumulado de recursos estrangeiros na Bolsa, até o dia 27, estava negativo em R$ 18,457 bilhões, resultado de compras de R$ 206,898 bilhões e vendas de R$ 225,356 bilhões.

Em 2020, os estrangeiros já retiraram R$ 37,615 bilhões do mercado acionário brasileiro.