Os saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 600 para aniversariantes de abril estão liberados a partir desta quinta-feira (1º). A autorização vale para quem se inscreveu pelo aplicativo ou site, nas agências dos Correios, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família. O dinheiro havia sido depositado em poupança digital da Caixa, mas só podia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem – disponível para Android e iOS – para o pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.

A partir de hoje (1º), nascidos de janeiro a abril estão autorizados a sacar o que restou do saldo em agências da Caixa. Os beneficiários poderão sacar pelo menos uma das cinco primeiras parcelas, a depender da data em que teve o cadastro aprovado. O dinheiro liberado hoje para saque e transferência faz parte do Ciclo 2 de pagamentos que foram depositados em poupança digital da Caixa em 9 de setembro.

Nesse grupo, estão pessoas que aguardam diferentes parcelas do auxílio. Há também pessoas que tiveram o benefício negado e, por isso, apresentaram contestação. Após uma nova análise, o auxílio foi concedido. Outros começaram a receber o pagamento, mas passaram por uma reavaliação, tendo o benefício suspenso. O valor, no entanto, foi posteriormente liberado. O pagamento das parcelas extras de R$ 300 para esses trabalhadores ainda não começou.

Calendário do Ciclo 2

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – terá a quinta parcela

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – terá a quarta parcela

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – terá a terceira parcela

– Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – terá a segunda parcela

– Quem se inscreveu pelos Correios ou teve o benefício negado e apresentou contestação – receberá a primeira parcela

– Liberação para quem teve o auxílio reavaliado em julho ou agosto e liberado para a continuidade do pagamento

Liberação de saque e transferência do Ciclo 2

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro