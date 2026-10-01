Áudios revelam que Vorcaro teria R$ 20 bi no exterior

Diálogos interceptados pela Polícia Federal indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro teria acumulado R$ 20 bilhões no exterior e que o ministro Alexandre de Moraes seria seu melhor amigo. As revelações constam de reportagem da revista Piauí, que disponibilizou os áudios. As conversas foram encontradas em um celular reserva de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. As informações são da Gazeta do Povo.

Zettel trocou as mensagens com uma amante após a primeira prisão de Vorcaro, quando o esquema já era investigado pela PF. Ele seria um dos responsáveis por operacionalizar, jurídica e financeiramente, os pagamentos e repasses de dinheiro a mando do banqueiro. Zettel foi preso em março de 2026, na segunda fase da Operação Compliance Zero.

Nos áudios, Zettel afirma que contava com Alexandre de Moraes como melhor amigo de Vorcaro. O Xandão é melhor amigo do Daniel. Tô contando com ele. Melhor amigo, faz jantar junto, sai junto, diz. Os diálogos não esclarecem o que seria contar.

A revelação sobre o dinheiro guardado no exterior acontece ao comentar dificuldades financeiras após a liquidação do Master, em novembro de 2025. Zettel diz que não há dinheiro nem para pagar advogados. Ele guardou 20 bi no exterior e não consegue ir lá, não consegue gastar, não consegue pegar. Porque se pegar, é preso de novo. Então, não adianta nada juntar dinheiro fora. Se ferra do mesmo jeito, afirma o parente de Vorcaro.

A reportagem procurou ouvir todos os citados. O advogado de Vorcaro, Daniel Bialski, declarou que no momento não se pronunciaria sobre as mensagens. A assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal informou que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes não produziu nota sobre o fato. O advogado de defesa de Zettel, Celso Vilardi, não respondeu ao contato por e-mail.