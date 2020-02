A atividade econômica da região Sudeste avançou 0,9% no trimestre encerrado em novembro, ante o trimestre finalizado em agosto, quando havia avançado 0,4%, considerando a série dessazonalizada. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta terça-feira, 18.

De acordo com o Banco Central, “a economia da região foi estimulada pela retomada consistente da produção industrial e do setor de serviços, enquanto as vendas do comércio arrefeceram e os mercados de trabalho e de crédito continuaram em evolução gradual”.

O BC pontuou que “as vendas do comércio ampliado apresentaram arrefecimento do ritmo robusto de crescimento em vigor desde maio, na avaliação trimestral, em razão de um menor dinamismo das vendas no segmento de veículos, motocicletas, partes e peças”.

Ao avaliar a economia da região como um todo, o BC afirmou ainda que a aceleração recente da atividade econômica foi “favorecida pelos efeitos da liberação extraordinária dos recursos do FGTS e do Programa de Integração Social (PIS)/ Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep)”.

“Apesar do aumento temporário da inflação em decorrência de choque de oferta no setor de carnes, mantém-se a perspectiva de manutenção das taxas de juros em patamares historicamente baixos e do avanço no processo de reformas estruturantes, com consolidação de cenário benigno para a economia da região nos próximos trimestres”, disse o BC.

O BC divulga o Boletim Regional em Recife (PE). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até novembro deste ano.