A atividade econômica da região Centro-Oeste avançou 2,0% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 8.

No documento, o BC pontuou que a colheita da safra de inverno “impulsionou o nível de atividade na região, não apenas pelo efeito direto do setor, como também pelos desdobramentos das atividades associadas à cadeia de valor do agronegócio, especialmente os segmentos de transporte e comércio”.

A instituição afirmou ainda que são esperados impulsos da indústria de alimentos nos próximos meses, “à medida em que houver o processamento de parte da safra”.

O BC divulga nesta sexta o Boletim Regional em Belém (PA). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até agosto deste ano.