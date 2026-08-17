Economia

Atividade econômica do Brasil cai 0,6% em junho

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 17/08/26 12h07
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

A atividade econômica do Brasil recuou 0,6% em junho de 2026 na comparação com maio, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador é considerado uma prévia do desempenho da economia brasileira.

As informações são da Agência Brasil.

Apesar da queda mensal, o IBC-Br acumula alta de 1,5% nos 12 meses encerrados em junho. Na comparação com junho de 2025, o crescimento foi de 2,4%. No acumulado do ano até junho, a alta também é de 1,5%.

O IBC-Br é usado pelo Banco Central (BC) para avaliar o ritmo da atividade econômica e ajuda a definir a taxa básica de juros, a Selic. O índice complementa o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país.

A indústria registrou queda de 1,4% em junho na comparação com maio. O setor de serviços também caiu 0,5% no período. A agropecuária foi o único setor com resultado positivo, avançando 1%.

Segundo o BC, se a agropecuária fosse excluída do cálculo, o IBC-Br teria registrado retração ainda maior: 0,9% no mês. Na comparação trimestral, o crescimento do indicador ficou em 0,2%.

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