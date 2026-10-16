Atividade econômica cresce 0,3% em agosto e acumula alta de 1,6% no ano

A atividade econômica brasileira registrou crescimento de 0,3% em agosto de 2026 na comparação com julho. O resultado foi medido pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), indicador usado para acompanhar a evolução da economia do país. As informações são da Agência Brasil.

Na comparação com agosto de 2025, o indicador subiu 1,2%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada chegou a 1,6%. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o crescimento também foi de 1,6%.

O IBC-Br reúne dados dos setores de indústria, serviços, agropecuária e impostos sobre produtos. Funciona como um termômetro da economia e permite acompanhar a atividade econômica com maior frequência que o Produto Interno Bruto (PIB).

Indústria avança e agropecuária recua

Entre os setores, a indústria teve o melhor desempenho em agosto na comparação com julho, com alta de 0,9%. O setor de serviços cresceu 0,2% e os impostos sobre produtos subiram 0,1%.

A agropecuária foi o único setor a recuar, com queda de 1,8% no período. Sem considerar a agropecuária, o IBC-Br manteve variação de 0,3%.

Comparação com 2025

Na comparação com agosto de 2025, a agropecuária liderou o crescimento com alta de 5,8%. Os serviços avançaram 1,3%, a indústria cresceu 0,4% e os impostos aumentaram 0,3%.

No trimestre encerrado em agosto, comparado ao trimestre terminado em maio, o IBC-Br apresentou variação negativa de 0,6%.