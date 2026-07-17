Atividade econômica cresce 0,1% em maio e acumula alta de 1,4% no ano

A atividade econômica brasileira cresceu 0,1% em maio de 2026 na comparação com abril, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Nos últimos 12 meses, o indicador acumulou alta de 1,4%. No trimestre, o avanço foi de 0,7%.

As informações são da Agência Brasil.

O IBC-Br funciona como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Enquanto o PIB oferece uma visão consolidada da economia, o IBC-Br ajuda a entender o momento atual da atividade econômica.

O Banco Central (BC) divulgou os números nesta sexta-feira (17). O indicador tem por base três setores: indústria, serviços e agropecuária.

A indústria registrou crescimento de 0,4% em maio na comparação com abril. O setor de serviços apresentou alta de 0,1%. Já a agropecuária teve resultado negativo, com recuo de 1%.

Segundo o BC, a economia brasileira teria avançado 0,2% no mês se não fosse o desempenho negativo da agropecuária.

O IBC-Br é usado pelo BC para tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, que está em 14,25% ao ano.