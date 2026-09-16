Atividade econômica cai 0,2% em julho e acumula segunda queda seguida

A atividade econômica brasileira recuou 0,2% em julho de 2026 na comparação com junho, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Foi a segunda queda consecutiva, após recuo de 0,6% registrado em junho.

As informações são da Agência Brasil.

A retração foi puxada principalmente pela agropecuária, que caiu 1,2% no mês. A indústria recuou 0,4% e o setor de serviços ficou estável, sem variação. Os impostos sobre produtos tiveram retração de 0,2%.

Na comparação com julho de 2025, o indicador apresentou crescimento de 1,1%. A agropecuária teve expansão de 3,7% em um ano, os serviços avançaram 1,3%, a indústria cresceu 0,5% e os impostos aumentaram 0,7%.

No acumulado dos sete primeiros meses de 2026, o IBC-Br registra crescimento de 1,5%. Em 12 meses, a expansão também é de 1,5%.

O IBC-Br é considerado uma espécie de termômetro da economia e reúne informações dos setores de indústria, comércio, serviços e agropecuária. Embora tenha metodologia diferente da utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para calcular o Produto Interno Bruto (PIB), o indicador é acompanhado por analistas e investidores como um sinal da trajetória da atividade econômica brasileira.