O Livro Bege, sumário de condições econômicas nas distritais do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), apontou que a atividade se expandiu “modestamente” desde outubro até meados de novembro, “semelhante ao ritmo de crescimento observado no período do relatório anterior”. No mês passado, o documento apontou que a expansão havia sido em ritmo “leve a modesto”.

“As perspectivas em geral permaneceram positivas, com alguns contatos esperando que o atual ritmo de crescimento continue no próximo ano”, nota o documento. No período que abrange o Livro Bege divulgado hoje – até 18 de novembro -, mais distritos relataram uma expansão no setor industrial, embora a maioria continue sem crescimento. A maioria dos distritos, por outro lado, apontou gastos de consumo estáveis a “moderadamente crescentes”.

Já o cenário para serviços não financeiros permaneceu “bastante positivo”, com crescimento modesto a moderado na maioria dos locais. Entre os bancos, foi indicado “crescimento continuado, mas um pouco mais lento no volume de empréstimos”. As vendas de imóveis residenciais foram na maior parte baixas e a construção residencial experimentou um crescimento mais amplo em comparação com o relatório anterior, mostrou o documento.