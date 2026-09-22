Arrecadação federal cresce 7,12% e soma R$ 2,019 trilhões em 2026

A arrecadação federal alcançou R$ 2,019 trilhões entre janeiro e agosto de 2026, crescimento de 7,12% acima da inflação na comparação com o mesmo período de 2025. As informações são da Agência Brasil.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (22) pela Receita Federal. Somente em agosto, a arrecadação chegou a R$ 235,5 bilhões, alta de 8,25% acima da inflação em relação ao mesmo mês do ano passado.

Do total arrecadado em agosto, R$ 227,8 bilhões foram administrados pela Receita Federal, excluindo fatores não recorrentes e mudanças na legislação.

O aumento foi impulsionado pela arrecadação da contribuição para a Previdência Social, Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que reflete o aumento das vendas.

Também contribuíram para o resultado o avanço nas arrecadações do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

O Imposto de Exportação sobre óleo bruto teve destaque em agosto, com arrecadação de R$ 1,9 bilhão no mês. No acumulado de janeiro a agosto, o tributo somou R$ 9,9 bilhões.