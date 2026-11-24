O governo federal arrecadou R$ 293,975 bilhões em outubro deste ano, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. O montante representa um crescimento real de 7,28% em relação a outubro de 2025. De janeiro a outubro, a arrecadação somou R$ 2,645 trilhões, com alta de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são da Receita Federal.

O resultado de outubro foi impulsionado pelo crescimento da atividade econômica, pelo aumento da massa salarial e por receitas extraordinárias. Entre os eventos atípicos, o governo arrecadou R$ 5,91 bilhões no mês. Desse total, R$ 3 bilhões vieram de pagamentos extraordinários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Outros R$ 2,91 bilhões foram gerados pela cobrança do imposto de exportação sobre petróleo bruto.

As receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal totalizaram R$ 273,367 bilhões em outubro, com aumento real de 5,8%. No acumulado de janeiro a outubro, essas receitas alcançaram R$ 2,524 trilhões, crescimento de 6,77%.

Principais tributos registram alta

A arrecadação de IRPJ e CSLL somou R$ 71,75 bilhões em outubro, com crescimento real de 8,23% em relação ao mesmo mês de 2025. As receitas previdenciárias avançaram 4,13%, chegando a R$ 63,61 bilhões. Já a arrecadação sobre importações registrou alta de 20,05%, alcançando R$ 13,68 bilhões.

No acumulado do ano, as receitas extraordinárias totalizaram R$ 29,8 bilhões. Desse montante, R$ 15,8 bilhões vieram do imposto de exportação sobre petróleo e R$ 14 bilhões de recolhimentos atípicos de IRPJ e CSLL.

Setores que mais contribuíram

Entre os setores econômicos com maior crescimento de arrecadação nos dez primeiros meses do ano, a Receita Federal destacou a extração de petróleo e gás natural, os serviços de informação, as atividades auxiliares do sistema financeiro, a fabricação de veículos e a exploração de jogos de azar e apostas.

No caso das apostas, a arrecadação do setor chegou a R$ 12,1 bilhões de janeiro a outubro, ante R$ 8,3 bilhões registrados no mesmo período de 2025.