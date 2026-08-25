Arrecadação federal bate recorde e cresce 8,97% em julho

A arrecadação federal atingiu R$ 289,3 bilhões em julho de 2026, o maior valor já registrado para o mês. O resultado representa um crescimento de 8,97% acima da inflação em relação a julho de 2025. As informações são da Agência Brasil.

No acumulado de janeiro a julho, o governo federal arrecadou R$ 1,876 trilhão. Descontada a inflação do período, o crescimento real foi de 6,98% em relação aos mesmos meses do ano passado.

O aumento foi impulsionado pelo crescimento da economia e por elevações recentes de tributos. A Receita Federal divulgou os dados nesta terça-feira (25).

A arrecadação da contribuição para a Previdência Social cresceu. As receitas com Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) também subiram, refletindo o aumento das vendas.

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos do capital registrou alta. O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), pago pelas empresas, avançou. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cobrada sobre o lucro das empresas, também aumentou.

A arrecadação federal vem registrando recordes mensais desde o ano passado. Em 2025, o governo federal elevou a tributação sobre diferentes operações para reforçar as receitas e contribuir para o equilíbrio das contas públicas.

Entre as medidas adotadas estiveram mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e na tributação de bets e fintechs. As alterações relacionadas às duas últimas categorias foram posteriormente aprovadas pelo Congresso Nacional.

A Receita Federal havia informado no início da manhã desta terça-feira que a divulgação dos números de julho seria adiada por questões logísticas. Os dados foram publicados na página oficial do Fisco às 11h17.