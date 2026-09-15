Apostas online tiraram até R$ 141 bilhões da economia em 2025

As apostas online, conhecidas como bets, retiraram entre R$ 120 bilhões e R$ 141 bilhões da atividade econômica brasileira em 2025. O valor representa de 0,9% a 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB). As informações são da Agência Brasil.

Os dados fazem parte de estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA/USP).

A perda corresponde a algo entre 40% e 50% de todo o crescimento da economia em 2025. O impacto é cerca de cinco vezes maior que as estimativas dos efeitos do tarifaço americano sobre o PIB brasileiro.

A redução na atividade econômica causou perda de arrecadação entre R$ 31,1 bilhões e R$ 54,8 bilhões. Descontando os cerca de R$ 9 bilhões arrecadados diretamente com as plataformas de apostas, o efeito líquido sobre as contas públicas ficou negativo em, no mínimo, R$ 22 bilhões, podendo chegar a até R$ 46 bilhões.

Esse valor corresponde a 10% e 20% de todo o orçamento destinado à saúde pública na cidade de São Paulo em 2025. Embora as bets gerem arrecadação direta, a perda de atividade econômica que provocam mais do que compensa essa receita.

A pesquisa considera que parte das apostas tenha gerado aumento do endividamento. O saldo do crédito para pessoa física subiu cerca de R$ 450 bilhões. Se a transferência líquida de R$ 62,5 bilhões tivesse sido financiada por novo crédito, isso corresponderia a cerca de 14% do aumento do endividamento das famílias em 2025.

As bets também causaram efeito negativo na distribuição de renda. O 1% da população mais rica fica com cerca de 24% de toda a renda do país. A transferência de dinheiro das famílias para as bets aumentou a concentração de renda dessa minoria do topo entre 0,5% e 2,1%, dependendo de quem recebe os lucros das casas de aposta.

Ao retirar renda das famílias, principalmente as de menor renda, as bets aumentam a desigualdade, reduzem a demanda e afetam o PIB de maneira relevante, além de reduzirem a arrecadação fiscal e refletirem nas contas públicas.