Apostas online drenam R$ 2,2 bilhões por ano da economia do Rio

Moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro gastam R$ 2,2 bilhões por ano com apostas online, valor que deixa de circular na economia fluminense. O montante equivale a mais de três vezes a movimentação financeira estimada para as compras de Natal.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados fazem parte de levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises realizado entre os dias 22 e 25 de junho com 1.024 pessoas. A pesquisa mostra que 22,7% dos moradores da região metropolitana, praticamente um em cada quatro entrevistados, já participou de apostas virtuais.

O gasto médio de cada apostador é de R$ 1,2 mil por ano. As bets esportivas aparecem como a modalidade mais popular, citadas por 60,9% das pessoas. Em seguida vem o chamado tigrinho e outros jogos virtuais de cassino, mencionados por 49,4% dos apostadores.

Entre os apostadores, 65,6% são homens e 34,4%, mulheres. A maior concentração está entre pessoas de 25 a 34 anos, que representam 36,1% do total, seguidas pela faixa de 18 a 24 anos, com 24,8%.

Quanto à escolaridade, 66,9% têm ensino médio completo, enquanto 12,9% concluíram o ensino superior. Sobre renda, a maior parcela recebe de um a dois salários mínimos, com 36%, seguida pelos que ganham de dois a três salários mínimos, com 19,7%.

O estudo destaca um comportamento preocupante: 48,5% dos entrevistados que já apostaram afirmaram que não verificam se o site é legalizado antes de jogar.

Segundo o levantamento, 48,7% dos entrevistados disseram que um dos motivos para apostar é a expectativa de obter retorno financeiro. Desse total, 28,3% disseram buscar a chance de ganhar dinheiro rápido ou considerar a aposta um investimento. Outros 20,4% informaram apostar para fazer renda extra.

Chama a atenção o fato de que 70% afirmam usar o próprio salário nas apostas, indicando que parte da renda mensal é direcionada a tal prática.

Desde 13 de julho, a prefeitura do Rio de Janeiro proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas em espaços públicos da cidade. A medida atinge locais onde há publicidade exterior, mobiliário urbano e demais locais cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

As plataformas de apostas esportivas estão obrigadas a exibir alertas do Ministério da Fazenda sobre dependência em suas campanhas publicitárias. Semelhante ao que já ocorre nas propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas, as advertências destacam que apostar pode causar dependência, faz você perder dinheiro e não é investimento.