Aplicativo do Tesouro Direto sai do ar em 17 de agosto

O aplicativo do Tesouro Direto será desativado no dia 17 de agosto. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Fazenda, que promete lançar uma nova versão em data ainda não definida.

As informações são da Agência Brasil.

Quem investe em títulos públicos precisará acompanhar os investimentos pelo Portal do Investidor, site oficial do Tesouro Nacional, ou pelos aplicativos do banco ou corretora onde faz as operações.

O Tesouro Nacional garantiu que a desativação não afeta os investimentos. Títulos, valores aplicados, rentabilidade e demais informações continuam preservados normalmente.

A pasta informou que a medida visa construir uma nova experiência para os investidores, mas não divulgou prazo para o lançamento da nova plataforma.