Aplicativo do Tesouro Direto sai do ar e investidores devem usar site

O aplicativo do Tesouro Direto foi desativado nesta segunda-feira (17). A partir de agora, os investidores precisam acessar os serviços pelo site oficial do programa ou pelo aplicativo da instituição financeira onde mantêm a conta de investimentos.

As informações são da Agência Brasil.

Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança faz parte do desenvolvimento de uma nova experiência para os investidores, que será apresentada futuramente.

A desativação não altera os investimentos já feitos. Títulos adquiridos, valores aplicados, rentabilidade e demais informações permanecem preservados.

Os investidores devem usar o Portal do Investidor, disponível no site oficial do Tesouro Direto, ou o aplicativo da instituição financeira onde mantêm a conta.

Pelos dois canais, é possível acompanhar a carteira de títulos, consultar a rentabilidade das aplicações, realizar compras e resgates, verificar o histórico de operações e gerenciar os investimentos.

O Tesouro Nacional informou que não é necessário realizar qualquer procedimento em relação aos investimentos existentes por causa da desativação do aplicativo.

Em caso de dúvidas, os investidores podem buscar informações nos canais oficiais de atendimento do Tesouro Direto.