A Associação Paulista de Supermercados (Apas) estima que o aumento de vendas do setor durante a Black Friday deve chegar a 4,2% em relação ao realizado durante a data no ano passado. Já para o Natal, a expectativa é de alta nominal de 6% ante o mesmo período em 2018.

A pesquisa da Apas para o Natal traz ainda a expectativa de empresários do setor para o aumento de vendas em algumas categorias.

Do total, 60% estimam vender “muito mais que no ano passado” os produtos da categoria de Padaria e Confeitaria, enquanto 67% têm a mesma expectativa para Perecíveis e Laticínios.

Em seguida vem a categoria de Bebidas Alcoólicas, em que 53% esperam ver um aumento expressivo das vendas em relação ao Natal de 2018.

Para a categoria de Carnes Diversas (que inclui bovinos, suínos, aves e peixaria), 47% esperam vendas maiores que as do ano passado, mas para 40% deles, as vendas devem continuar no mesmo patamar, perspectiva que, de acordo com a Apas, é dada pelo maior volume de exportações de carne bovina e suína para a China, reduzindo a oferta no mercado interno e aumentando preços.