Anvisa libera venda de medicamentos na Shopee

Farmácias e drogarias de todo o país já podem vender medicamentos pela Shopee. A Anvisa publicou nesta quinta-feira (6) no Diário Oficial da União a liberação que revoga a proibição anterior e autoriza o uso do marketplace para comercialização de remédios online, desde que as empresas sigam todas as regras sanitárias. A decisão cumpre lei sancionada pelo presidente Lula em março de 2026. As informações são da Gazeta do Povo.

A medida cumpre uma lei sancionada em março de 2026 pelo presidente Lula. A norma permite que farmácias e drogarias contratem plataformas digitais para logística e entrega, desde que sigam todas as regras sanitárias. A Shopee tem 26 centros de distribuição no país e mais de 3 milhões de vendedores cadastrados, com faturamento de cerca de R$ 60 bilhões por ano.

Farmácias podem abrir perfis na Shopee

Com a liberação, empresas do setor podem criar perfis na Shopee e comercializar medicamentos pela plataforma. As operações continuam obrigadas a seguir as regras sobre registro e dispensação de remédios. A Anvisa vai continuar fiscalizando as vendas online para garantir o cumprimento das normas sanitárias.

Lei também permite farmácias em supermercados

A mesma lei autorizou a instalação de farmácias dentro de supermercados, desde que haja separação física adequada. A venda pode acontecer pelo CNPJ do supermercado ou por parceria com farmácias registradas. O modelo D2C, em que a indústria farmacêutica vende direto ao consumidor, ainda é proibido no Brasil. O tema voltou ao debate após a Novo Nordisk suspender a plataforma NovoCare Farmácia.