Anvisa libera venda de medicamentos na Shopee

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou nesta quinta-feira (6) a proibição de venda de medicamentos na Shopee, um dos maiores marketplaces do Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e permite que empresas farmacêuticas abram perfis na plataforma para comercializar remédios pela internet. As informações são da Gazeta do Povo.

Com a liberação, farmácias e distribuidoras poderão usar a Shopee para vender medicamentos ao público. A medida não dispensa o cumprimento das regras sobre registro e dispensação de remédios, que continuam valendo normalmente.

Anvisa mantém fiscalização sobre vendas online

A agência informou que seguirá fiscalizando as operações de venda de medicamentos pela internet. As empresas que atuarem na Shopee precisam seguir todas as determinações legais do setor farmacêutico, incluindo a exigência de receita médica quando necessário e o registro adequado dos produtos comercializados.