Anvisa aprova segundo genérico de semaglutida no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do segundo medicamento genérico à base de semaglutida sintética no Brasil. O produto é fabricado pela Germed Farmacêutica e a autorização foi publicada nesta segunda-feira (24) no Diário Oficial da União. A semaglutida é usada no tratamento do diabetes tipo 2 e no controle da obesidade, sendo o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, conhecidos como canetas emagrecedoras. As informações são da Gazeta do Povo.

O registro concedido à Germed contempla quatro apresentações do medicamento, todas em solução injetável de 1,34 mg/mL para aplicação subcutânea, com validade de 24 meses. Os formatos incluem cartuchos de 1,5 mL e 3 mL, com canetas aplicadoras e agulhas, disponíveis em embalagens individuais ou em kits com duas unidades.

A primeira versão genérica foi aprovada pela Anvisa na segunda-feira (17) e é produzida pela farmacêutica EMS. Na ocasião, a agência também autorizou a Germed a produzir o Semaclique, um medicamento similar ao Ozivy, da EMS. A Germed e a EMS pertencem ao Grupo NC.

A entrada de versões genéricas tende a ampliar a concorrência e pode reduzir os preços dos tratamentos. A legislação brasileira determina que o preço máximo de medicamentos genéricos deve ser pelo menos 35% menor que o preço do medicamento de referência.