A criadora do assistente de inteligência artificial Claude, a Anthropic, iniciou negociações na Nasdaq nesta quarta-feira (19) com suas ações valendo US$ 111,50 cada, um salto de 34% sobre o valor inicial de US$ 83 estabelecido para a oferta pública. A movimentação total da operação atingiu US$ 81,3 bilhões, deixando para trás o antigo recorde da SpaceX, que havia captado US$ 75 bilhões em junho. As informações são da Gazeta do Povo.

Com a rodada simultânea de investimentos privados de US$ 26 bilhões envolvendo grandes companhias de tecnologia, o volume total da operação chegou a US$ 107,3 bilhões. A avaliação de mercado da empresa alcançou US$ 1,47 trilhão considerando apenas as ações ordinárias em circulação, mas pode chegar a US$ 2,02 trilhões se incluídos títulos e opções de funcionários conversíveis em papéis.

O preço final das ações ficou acima da faixa prevista inicialmente, que variava entre US$ 70 e US$ 78 por papel. O resultado do primeiro pregão demonstra o apetite dos investidores por empresas do setor de inteligência artificial e pode abrir espaço para novas operações de grande porte na área.

Emissão de papéis e estrutura da oferta

A companhia colocou no mercado 956,35 milhões de novas ações, enquanto acionistas atuais venderam outros 23,65 milhões de papéis, incluindo os sete cofundadores da Anthropic. Goldman Sachs e Morgan Stanley lideraram a operação e receberam uma opção de 30 dias para comprar até 147 milhões de ações extras.

Gigantes da tecnologia entram como investidores

Paralelamente à estreia na bolsa, a Anthropic fechou uma colocação privada de US$ 26 bilhões em ações sem direito a voto, mantendo o mesmo preço de US$ 83 por unidade. Google e Nvidia lideraram os aportes com US$ 10 bilhões cada. A AMD investiu US$ 2,5 bilhões, enquanto Broadcom, Micron e Microsoft entraram com US$ 1 bilhão cada. A taiwanesa TSMC completou o grupo com US$ 500 milhões.