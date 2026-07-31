Aneel mantém bandeira amarela e cobra R$ 1,88 extra na luz em agosto

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta sexta-feira (31) manter a bandeira tarifária amarela para agosto. Os consumidores terão uma cobrança adicional de R$ 1,88 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A taxa extra está em vigor desde maio e reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país em razão do período seco.

A redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas aumenta a necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil.

As bandeiras são definidas de acordo com a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

A bandeira verde indica condições favoráveis de geração de energia e a tarifa não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela, em vigor agora, indica condições de geração menos favoráveis e adiciona R$ 1,88 a cada 100 kWh. Já a bandeira vermelha tem dois patamares: o primeiro acrescenta R$ 4,46 a cada 100 kWh e o segundo adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh, ambos para condições ainda mais custosas de geração.