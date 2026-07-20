Economia

Anac regulamenta carro voador da Embraer e empresa fecha vendas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 20/07/26 12h06
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) recebe até 8 de agosto contribuições para regulamentar o Eve 100, o carro voador produzido pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer. A agência estuda propostas para limitar o ruído emitido pela aeronave de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês). As informações são da Gazeta do Povo.

De acordo com o documento base já aprovado, o Eve 100 deverá emitir no máximo 15 decibéis durante o voo a 150 metros de altitude, o equivalente a um farfalhar de folhas ou a um cochicho. O índice está abaixo do limite seguro para o ouvido humano estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 50 decibéis.

A agência europeia equivalente (Easa) iniciou um processo de validação do modelo brasileiro. A Embraer prevê o início das operações do eVTOL em 2027. O CEO da Eve, Johann Bordais, afirmou que a consulta da Anac e o pedido de validação pela Easa demonstram o avanço do processo de certificação do Eve 100.

Empresa anuncia vendas de 46 aeronaves

A Eve Mobility anunciou acordos de compra de 46 aeronaves. A Shearwater Global Capital, empresa sediada no Reino Unido, comprará 16 carros voadores. Já com a Moov, empresa suíça, foi assinada uma carta de intenções para a venda de até 30 eVTOLs, que devem voar em Cabo Verde e na Europa.

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