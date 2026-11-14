Anac orienta passageiros sobre voos aos EUA após suspensão de decolagens

Passageiros com viagens marcadas para os Estados Unidos devem procurar as companhias aéreas para verificar a situação dos voos. A orientação é da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), após a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinar a suspensão nacional de decolagens por motivos de segurança. Não há previsão de quando a paralisação será encerrada. As informações são da Agência Brasil.

A medida representa a segunda suspensão do tipo desde os ataques de 11 de setembro. A Anac informou que está acompanhando a situação e reforçou que as empresas aéreas precisam cumprir os direitos dos passageiros previstos na legislação brasileira.

Empresas devem oferecer assistência e alternativas

Em casos de atrasos, cancelamentos ou interrupção do serviço, as companhias são obrigadas a comunicar os passageiros imediatamente e manter informações atualizadas. A assistência material gratuita deve ser oferecida conforme o tempo de espera no aeroporto.

Para atrasos superiores a quatro horas, cancelamentos e interrupção do serviço, o passageiro pode escolher entre reacomodação em outro voo, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. A reacomodação é gratuita e deve ocorrer na primeira oportunidade, em voo próprio ou de outra empresa aérea.

Impacto em aeroportos brasileiros foi pequeno

O Aeroporto Internacional de Guarulhos registrou pouco impacto até as 20h30. Dos dez voos previstos para a noite, apenas um com destino a Nova York foi cancelado, enquanto outro para Miami sofreu atraso.

No Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, os quatro voos programados para a noite permaneciam confirmados ou com embarque em andamento.