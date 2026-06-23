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Anac autoriza duas companhias aéreas estrangeiras a operar no Brasil

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná Tai
- Atualizado: 23/06/26 17h06
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Foto: Imagem criada com IA.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou duas companhias aéreas estrangeiras a operar voos regulares internacionais de passageiros e cargas no Brasil. A decisão, anunciada nesta segunda-feira (23), beneficia a espanhola Wamos Air e a nigeriana Air Peace. As informações são da Gazeta do Povo.

As autorizações foram concedidas com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e seguem os procedimentos exigidos para empresas internacionais interessadas em atuar no mercado nacional. A medida amplia o número de operadores estrangeiros habilitados no país e reforça a estratégia de expandir a conectividade aérea internacional.

Ainda não há informações sobre quais rotas e frequências serão operadas pelas duas companhias. A expectativa é de que os detalhes sejam divulgados após a conclusão dos trâmites operacionais necessários para o início das atividades.

Wamos Air atua há mais de 20 anos no setor

Com sede na Espanha, a Wamos Air é reconhecida principalmente por operações charter, nas quais voos são contratados por grupos ou organizações. A empresa também atua no modelo wet lease, que inclui o fornecimento de aeronaves, tripulação e serviços de manutenção para outras companhias.

Air Peace é uma das principais da África Ocidental

A Air Peace está sediada em Lagos, na Nigéria, e opera voos domésticos, regionais e internacionais. Criada para ampliar a conectividade aérea do país africano, a companhia se consolidou como uma das principais empresas aéreas da África Ocidental e Central.

Segundo a Anac, as liberações promovem um ambiente regulatório que favorece a concorrência no setor de aviação.

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