A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) vai participar da nova consulta pública do governo dos Estados Unidos sobre a ampliação de tarifas a produtos brasileiros. A entidade divulgou nesta quarta-feira (25) um posicionamento em que pede intensificação das negociações entre os dois países para evitar novas restrições e reduzir as sobretaxas já aplicadas. As informações são da Amcham Brasil.

A consulta foi aberta pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) e trata da possibilidade de elevar tarifas sobre açúcar brasileiro fora das cotas e aplicar uma sobretaxa de 10% sobre aeronaves fabricadas no Brasil, hoje isentas das medidas da Seção 301 da legislação comercial americana.

Entidade alerta para impactos no comércio bilateral

A Amcham avalia que a ampliação das tarifas pode prejudicar as relações comerciais, afetando empresas, consumidores e cadeias produtivas integradas. Em nota, a organização afirmou ver “com preocupação a possibilidade de ampliação das tarifas, em um contexto já desafiador para o comércio bilateral”.

Segundo a entidade, as medidas podem comprometer a competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano e elevar custos para empresas e consumidores dos Estados Unidos. A Amcham também alertou para os efeitos sobre setores de alta tecnologia e para o aumento das incertezas nas decisões empresariais e de investimento.

Atualmente, as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos com base na Seção 301 alcançam cerca de um quarto das exportações brasileiras destinadas ao mercado americano.

Diálogo entre governos é visto como prioridade

A Amcham defende que os governos brasileiro e dos Estados Unidos intensifiquem as negociações para evitar novas barreiras comerciais. “Reforçamos a importância de intensificar o diálogo entre os dois governos”, destaca a nota.

A entidade considera que o diálogo bilateral deve buscar não apenas impedir a ampliação das tarifas, mas também reduzir as sobretaxas existentes e ampliar a cooperação em áreas de interesse comum. A organização avalia que a retomada da plena atuação dos embaixadores dos dois países em Brasília e Washington seria um sinal importante de aproximação diplomática.

A Amcham confirmou que apresentará contribuições à nova consulta pública e continuará atuando em articulação com representantes do setor empresarial e autoridades dos dois países. A Seção 301 permite que o governo americano investigue práticas comerciais de outros países consideradas prejudiciais e adote medidas de resposta, incluindo tarifas adicionais.